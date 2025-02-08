Росіяни з КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині й зазнали втрат – 47 ОМБр
Російські війська разом із військовими з КНДР здійснили нову масовану атаку в Курській області РФ, втративши щонайменше роту живої сили.
Джерело:: 47 окрема механізована бригада "Маґура"
Війська РФ із КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині. Відео: 47 окрема механізована бригада "Маґура" pic.twitter.com/APWJYmcDgmРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 8, 2025
Дослівно: "Війська РФ із КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині.
47 бригада "Маґура" із суміжниками зупиняють нову масовану атаку РФ. Цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту.
Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баггі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами".
Деталі: У бригаді наголосили, що українські воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення – по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади.
Дослівно: "Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти.
Втрати росіян у цьому штурмі — щонайменше рота живої сили".
Передісторія:
- 31 січня американське видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США написало, що військових КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали великих втрат.
- Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що в Курській області РФ приблизно три тижні не відмічається присутність північнокорейських військ.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що 31 січня внаслідок удару Сил оборони по командному пункту російських військ у Курській області окупанти втратили десятки офіцерів – як російських, так і північнокорейських.
- 7 лютого Зеленський заявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.