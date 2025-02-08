Росіяни з КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині й зазнали втрат – 47 ОМБр

Російські війська разом із військовими з КНДР здійснили нову масовану атаку в Курській області РФ, втративши щонайменше роту живої сили.

Джерело:: 47 окрема механізована бригада "Маґура"

Війська РФ із КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині. Відео: 47 окрема механізована бригада "Маґура" pic.twitter.com/APWJYmcDgm Реклама: February 8, 2025

Дослівно: "Війська РФ із КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині.

47 бригада "Маґура" із суміжниками зупиняють нову масовану атаку РФ. Цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту.

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Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баггі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами".

Деталі: У бригаді наголосили, що українські воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення – по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади.

Дослівно: "Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти.

Втрати росіян у цьому штурмі — щонайменше рота живої сили".

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