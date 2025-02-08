Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни з КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині й зазнали втрат – 47 ОМБр

Катерина ТищенкоСубота, 8 лютого 2025, 20:50
Росіяни з КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині й зазнали втрат – 47 ОМБр
скріншот відео 47 ОМБр

Російські війська разом із військовими з КНДР здійснили нову масовану атаку в Курській області РФ, втративши щонайменше роту живої сили.

Джерело:: 47 окрема механізована бригада "Маґура"

Дослівно: "Війська РФ із КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині.

47 бригада "Маґура" із суміжниками зупиняють нову масовану атаку РФ. Цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту.

РЕКЛАМА:

Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баггі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами".

Деталі: У бригаді наголосили, що українські воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення – по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади.

Дослівно: "Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти.

Втрати росіян у цьому штурмі — щонайменше рота живої сили".

Передісторія:

Курська область КНДРвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Голова Військового комітету НАТО приїхав в Україну: зустрівся з Зеленським і Сирським
оновлено, відеоСили оборони збили російський Су-25 і пошкодили гелікоптер – 28 ОМБр
Росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський
Усі країни Балтії офіційно від’єдналися від російської енергосистеми  
У "Резерв+" стався збій
Литва та Латвія відключилися від російської енергосистеми
Усі новини...
Курська область
Українські сили ударили по пункту управління на Курщині: знищили 20 офіцерів – Зеленський
Зеленський підтвердив нове просування українських військ у Курській області
Зеленський: РФ знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область
Останні новини
20:50
відеоРосіяни з КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині й зазнали втрат – 47 ОМБр
20:35
Канада прагне зміцнення торговельних зв'язків з ЄС на тлі тарифних погроз Трампа
20:10
Голова Військового комітету НАТО приїхав в Україну: зустрівся з Зеленським і Сирським
19:54
У містах Німеччини пройшли багатотисячні акції проти правого екстремізму
19:35
Прем'єр Грузії вважає, що пом'якшення закону про "іноагентів" більше не актуальне
19:27
В Україні в неділю переважно морозна погода, на Закарпатті до 8° тепла
18:57
У Німеччині провідні партії втрачають підтримку за два тижні до виборів
18:37
Трамп підписав наказ про скорочення фінансування Південної Африки
18:29
В'їхати до Німеччини нелегально найчастіше намагаються сирійці й українці – уряд
18:16
"Надзвичайний об'єкт": вчені виявили радіострумінь від чорної діри, яка існувала ще в ранньому Всесвіті
Усі новини...
Реклама:
Реклама: