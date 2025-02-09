Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу – ISW

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), "Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу".

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Росія може надавати Північній Кореї безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області".

Реклама:

Деталі: Японський телеканал NHK, посилаючись на численні джерела, знайомі з російсько-північнокорейськими відносинами, повідомив 8 лютого, що Росія погодилася допомогти Північній Кореї у розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників в обмін на підтримку північнокорейськими військами воєнних дій Росії проти України.

NHK зазначає, що Росія, як і раніше, неохоче допомагає Північній Кореї у розробці ядерної зброї, побоюючись, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин зі Сполученими Штатами Америки та ускладнити відносини з Китайською Народною Республікою.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого зазначив, що Росія цілеспрямовано поширює сучасні технології в Північній Кореї, включаючи технологію безпілотників, а 7 лютого повідомив агентству Reuters, що тисячі північнокорейських військ повернулися до активних бойових дій у Курській області після короткої перерви.

РЕКЛАМА:

Українська бригада, що діє в Курській області, опублікувала 8 лютого відео, на якому, як повідомляється, північнокорейські війська проводять атаки разом з російськими військами в Курській області.

Південнокорейські джерела нещодавно повідомили, що Росія вивела північнокорейські війська з поля бою в Курській області в середині січня 2025 року, можливо, для відпочинку і відновлення або для того, щоб переосмислити, як Росія використовує ці війська.

Дослівно: "За оцінками ISW, Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу".

"6 лютого агентство Reuters повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, запущені російськими військами з грудня 2024 року, продемонстрували значно підвищену точність, що, ймовірно, є прикладом посилення північнокорейського потенціалу, отриманого завдяки північнокорейсько-російському альянсу".

Ключові висновки ISW за 8 лютого: