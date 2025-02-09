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Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 9 лютого 2025, 02:42
Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу – ISW
військові КНДР, ілюстративне фото: Getty Images

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), "Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу".

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Росія може надавати Північній Кореї безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області".

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Деталі: Японський телеканал NHK, посилаючись на численні джерела, знайомі з російсько-північнокорейськими відносинами, повідомив 8 лютого, що Росія погодилася допомогти Північній Кореї у розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників в обмін на підтримку північнокорейськими військами воєнних дій Росії проти України.

NHK зазначає, що Росія, як і раніше, неохоче допомагає Північній Кореї у розробці ядерної зброї, побоюючись, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин зі Сполученими Штатами Америки та ускладнити відносини з Китайською Народною Республікою.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого зазначив, що Росія цілеспрямовано поширює сучасні технології в Північній Кореї, включаючи технологію безпілотників, а 7 лютого повідомив агентству Reuters, що тисячі північнокорейських військ повернулися до активних бойових дій у Курській області після короткої перерви.

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Українська бригада, що діє в Курській області, опублікувала 8 лютого відео, на якому, як повідомляється, північнокорейські війська проводять атаки разом з російськими військами в Курській області.

Південнокорейські джерела нещодавно повідомили, що Росія вивела північнокорейські війська з поля бою в Курській області в середині січня 2025 року, можливо, для відпочинку і відновлення або для того, щоб переосмислити, як Росія використовує ці війська.

Дослівно: "За оцінками ISW, Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу".

"6 лютого агентство Reuters повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, запущені російськими військами з грудня 2024 року, продемонстрували значно підвищену точність, що, ймовірно, є прикладом посилення північнокорейського потенціалу, отриманого завдяки північнокорейсько-російському альянсу".

Ключові висновки ISW за 8 лютого:

  • Росія може надавати Північній Кореї безпілотні літальні апарати та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області.
  • Росія продовжує розширювати свій військовий потенціал, що свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у переговорах або тривалому мирі з Україною.
  • Російське командування може передислоковувати сили з Курахівського напрямку до Торецька, щоб сприяти російським наступальним операціям на Костянтинівку навесні або влітку 2025 року.
  • Країни Балтії розірвали зв'язки з енергосистемою радянських часів, яка з'єднувала їх з Білоруссю і Росією, 8 лютого в рамках зусиль, спрямованих на досягнення повної енергетичної незалежності від Росії і подальшу інтеграцію своєї енергетичної інфраструктури з Європейським Союзом.
  • Українські війська просунулися біля Часового Яру, а російські війська – біля Куп'янська, Лиману і Торецька.
  • Кремль продовжує докладати зусиль, щоб стимулювати російських громадян для служби в армії.

ISWПівнічна Кореяросійсько-українська війна
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