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Зеленський: Відносини із США – це більше, ніж просто два президенти

Ольга Глущенко Субота, 1 березня 2025, 01:58
Зеленський: Відносини із США – це більше, ніж просто два президенти
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки США Україні буде важко стримувати Росію, і що відносни України та США – "це більше, ніж просто два президенти".

Джерело: Зеленський під час інтерв’ю Fox News

Деталі: Брет Байєр запитав Зеленського, чи зможе Україна стримувати Росію без постійної підтримки США.

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Пряма мова Зеленського: "Нам було б важко. Саме тому я тут".

Деталі: Зеленський додав, що Україна не може втратити свою свободу.

Пряма мова Зеленського: "Росіяни прийшли на нашу територію, в наші будинки... вони вбили стільки людей.

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Просто забути про це, просто сказати, що Путін – чудовий хлопець, ні".

Деталі: Зеленський каже, що він відкритий для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки для майбутнього України з боку США.

Пряма мова Зеленського: "Ми будемо готові".

"Ніхто не хоче закінчити війну більше, ніж ми в Україні, бо це боротьба за наші життя... Я вважаю, що ми маємо бути на одному боці (із США – ред.)".

"Я дуже відкритий, але я не буду змінювати ставлення українців до росіян – вони нас убивають. Америка – наші друзі. Росія – вороги. Це не значить, що ми не хочемо закінчення війни".

Деталі: Байєр запитує Зеленського, чи можна врятувати відносини між ним і Трампом.

Пряма мова Зеленського: "Так, звичайно. Тому що відносини – це більше, ніж просто два президенти".

Деталі: Він зазначає, що йдеться також про "історичні відносини" між двома країнами, а також про "міцні відносини між нашими двома народами".

Пряма мова Зеленського: "Саме тому я почав дякувати вашому народу від нашого народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ".

Що передувало: Зеленський відповів на запитання, чи не хоче він попросити вибачення перед американським візаві Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі.

Передісторія

ЗеленськийТрампдопомога УкраїніСША
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