Зеленський: Відносини із США – це більше, ніж просто два президенти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки США Україні буде важко стримувати Росію, і що відносни України та США – "це більше, ніж просто два президенти".
Джерело: Зеленський під час інтерв’ю Fox News
Деталі: Брет Байєр запитав Зеленського, чи зможе Україна стримувати Росію без постійної підтримки США.
Пряма мова Зеленського: "Нам було б важко. Саме тому я тут".
Деталі: Зеленський додав, що Україна не може втратити свою свободу.
Пряма мова Зеленського: "Росіяни прийшли на нашу територію, в наші будинки... вони вбили стільки людей.
Просто забути про це, просто сказати, що Путін – чудовий хлопець, ні".
Деталі: Зеленський каже, що він відкритий для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки для майбутнього України з боку США.
Пряма мова Зеленського: "Ми будемо готові".
"Ніхто не хоче закінчити війну більше, ніж ми в Україні, бо це боротьба за наші життя... Я вважаю, що ми маємо бути на одному боці (із США – ред.)".
"Я дуже відкритий, але я не буду змінювати ставлення українців до росіян – вони нас убивають. Америка – наші друзі. Росія – вороги. Це не значить, що ми не хочемо закінчення війни".
Деталі: Байєр запитує Зеленського, чи можна врятувати відносини між ним і Трампом.
Пряма мова Зеленського: "Так, звичайно. Тому що відносини – це більше, ніж просто два президенти".
Деталі: Він зазначає, що йдеться також про "історичні відносини" між двома країнами, а також про "міцні відносини між нашими двома народами".
Пряма мова Зеленського: "Саме тому я почав дякувати вашому народу від нашого народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ".
Що передувало: Зеленський відповів на запитання, чи не хоче він попросити вибачення перед американським візаві Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі.
Передісторія:
- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.
- Італія найближчим часом запропонує партнерам негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських країн та союзників для обговорення викликів, "починаючи з України, яку разом захищали в останні роки".
- Трамп під час спілкування з журналістами біля Білого дому заявив, що для відновлення переговорів Зеленський повинен сказати, що хоче миру.