Рубіо заявив, що Зеленський має вибачитися за "фіаско" в Білому домі
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом "на фіаско для нього".
Джерело: Рубіо в інтерв'ю CNN
Деталі: Крім того, Рубіо поставив під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні Росії проти України.
Пряма мова Рубіо: "Йому (Зеленському – ред.) не потрібно було йти туди і ставати антагоністом".
"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів.
І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так".
Що передувало: Зеленський відповів на запитання, чи не хоче він попросити вибачення перед американським візаві Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі.
Передісторія:
- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.
- Італія найближчим часом запропонує партнерам негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських країн та союзників для обговорення викликів, "починаючи з України, яку разом захищали в останні роки".
- Трамп під час спілкування з журналістами біля Білого дому заявив, що для відновлення переговорів Зеленський повинен сказати, що хоче миру.