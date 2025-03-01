Рубіо заявив, що Зеленський має вибачитися за "фіаско" в Білому домі

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом "на фіаско для нього".

Джерело: Рубіо в інтерв'ю CNN

Деталі: Крім того, Рубіо поставив під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні Росії проти України.

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Пряма мова Рубіо: "Йому (Зеленському – ред.) не потрібно було йти туди і ставати антагоністом".

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів.

І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так".

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Що передувало: Зеленський відповів на запитання, чи не хоче він попросити вибачення перед американським візаві Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі.

Передісторія: