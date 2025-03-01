Зеленський відповів американському сенатору Грему
Президент України Володимир Зеленський відповів на заклики американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо його відставки, заявивши, що президента в Україні вибиратимуть українці.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox News, цитує "Суспільне"
Деталі: Грем заявив, що Зеленський "жахливо поводився" під час розмови з Трампом і закликав Зеленського "або подати у відставку, або дати можливість іншій людині вести з нами бізнес, або змінити свою позицію".
Зеленський своєю чергою відповів Грему, що голосуватимуть за президента "лише українці".
Пряма мова Зеленського: "Не знаю, чи буде задоволений він (Грем – ред.) моїми словами, але це рішення може приймати лише народ України".
"Якщо США підтримають вступ у НАТО, тоді так, я здійснив усе, що я мав, і тоді окей, я буду щасливий (піти у відставку – ред.)".
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
- Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Зеленський відповів на запитання, чи не хоче він попросити вибачення перед американським візаві Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі.