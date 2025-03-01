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Зеленський відповів американському сенатору Грему

Ольга Глущенко Субота, 1 березня 2025, 05:18
Зеленський відповів американському сенатору Грему
Зеленський під час інтерв’ю Fox News, скриншот

Президент України Володимир Зеленський відповів на заклики американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо його відставки, заявивши, що президента в Україні вибиратимуть українці.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox News, цитує "Суспільне"

Деталі: Грем заявив, що Зеленський "жахливо поводився" під час розмови з Трампом і закликав Зеленського "або подати у відставку, або дати можливість іншій людині вести з нами бізнес, або змінити свою позицію".

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Зеленський своєю чергою відповів Грему, що голосуватимуть за президента "лише українці".

Пряма мова Зеленського: "Не знаю, чи буде задоволений він (Грем – ред.) моїми словами, але це рішення може приймати лише народ України".

"Якщо США підтримають вступ у НАТО, тоді так, я здійснив усе, що я мав, і тоді окей, я буду щасливий (піти у відставку – ред.)".

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ЗеленськийСШАУкраїна
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