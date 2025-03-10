США хочуть з’ясувати готовність України до поступок на користь Росії – Reuters
США планують використати заплановану на 11 березня зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.
Джерело: Reuters з посиланням на двох американських чиновників, які бажали зберегти анонімність
Деталі: Державний секретар США Марко Рубіо прибуде до Джидди, де очолить американську делегацію на переговорах з українськими посадовцями. Від України переговори очолить керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Очікується, що разом із Рубіо братимуть участь радник з національної безпеки Білого дому Майк Волц та спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Дослівно: "Американські чиновники мають намір використати зустріч з українською делегацією частково для того, щоб з’ясувати, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни".
Деталі: Американська сторона також розглядатиме переговори як можливість оцінити прагнення Києва покращити відносини з адміністрацією Трампа. Це питання стало особливо актуальним після того, як попередня зустріч президентів США та України завершилася суперечкою минулого місяця.
"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси", – заявив один з американських посадовців, коментуючи майбутні переговори.
Інший чиновник наголосив на важливості реалістичних очікувань щодо мирного врегулювання: "Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить".
Передісторія:
- У своєму вечірньому зверненні 9 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що сподівається на результат зустрічі команд України та США у Саудівській Аравії як щодо наближення миру, так і щодо продовження підтримки від Сполучених Штатів.
- Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в понеділок 10 березня поїде до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом, а після того його команда залишиться в країні для переговорів з американською стороною.
- 8 березня Зеленський повідомив, що на переговорах із США, запланованих на вівторок 11 березня у Саудівській Аравії, Україну будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.
- 9 березня видання NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп в приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими з Україною.