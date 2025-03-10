США хочуть з’ясувати готовність України до поступок на користь Росії – Reuters

США планують використати заплановану на 11 березня зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.

Джерело: Reuters з посиланням на двох американських чиновників, які бажали зберегти анонімність

Деталі: Державний секретар США Марко Рубіо прибуде до Джидди, де очолить американську делегацію на переговорах з українськими посадовцями. Від України переговори очолить керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Очікується, що разом із Рубіо братимуть участь радник з національної безпеки Білого дому Майк Волц та спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

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Дослівно: "Американські чиновники мають намір використати зустріч з українською делегацією частково для того, щоб з’ясувати, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни".

Деталі: Американська сторона також розглядатиме переговори як можливість оцінити прагнення Києва покращити відносини з адміністрацією Трампа. Це питання стало особливо актуальним після того, як попередня зустріч президентів США та України завершилася суперечкою минулого місяця.

"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси", – заявив один з американських посадовців, коментуючи майбутні переговори.

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Інший чиновник наголосив на важливості реалістичних очікувань щодо мирного врегулювання: "Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить".

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