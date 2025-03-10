Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

США хочуть з’ясувати готовність України до поступок на користь Росії – Reuters

Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 00:33
США хочуть з’ясувати готовність України до поступок на користь Росії – Reuters
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

США планують використати заплановану на 11 березня зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.

Джерело: Reuters з посиланням на двох американських чиновників, які бажали зберегти анонімність

Деталі: Державний секретар США Марко Рубіо прибуде до Джидди, де очолить американську делегацію на переговорах з українськими посадовцями. Від України переговори очолить керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Очікується, що разом із Рубіо братимуть участь радник з національної безпеки Білого дому Майк Волц та спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Реклама:

Дослівно: "Американські чиновники мають намір використати зустріч з українською делегацією частково для того, щоб з’ясувати, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни".

Деталі: Американська сторона також розглядатиме переговори як можливість оцінити прагнення Києва покращити відносини з адміністрацією Трампа. Це питання стало особливо актуальним після того, як попередня зустріч президентів США та України завершилася суперечкою минулого місяця.

"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси", – заявив один з американських посадовців, коментуючи майбутні переговори.

РЕКЛАМА:

Інший чиновник наголосив на важливості реалістичних очікувань щодо мирного врегулювання: "Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить".

Передісторія: 

  • У своєму вечірньому зверненні 9 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що сподівається на результат зустрічі команд України та США у Саудівській Аравії як щодо наближення миру, так і щодо продовження підтримки від Сполучених Штатів.
  • Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в понеділок 10 березня поїде до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом, а після того його команда залишиться в країні для переговорів з американською стороною.
  • 8 березня Зеленський повідомив, що на переговорах із США, запланованих на вівторок 11 березня у Саудівській Аравії, Україну будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса. 
  • 9 березня видання NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп в приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими з Україною.

переговориросійсько-українська війнаСШАСаудівська Аравія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЄС готується до блокування Угорщиною антиросійських санкцій
фото, відео Окупанти атакували Одесу ударними БПЛА: вирували масштабні пожежі
ППО збила Іскандер-М та 79 БПЛА – Повітряні сили
Експрезидента Філіппін заарештовано за злочини проти людяності – AP
ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: більшість перебуває в Німеччині та Польщі
Маск "не впевнений", але підозрює, що кібератака на соцмережу Х відбувалася з українських IP-адрес
Усі новини...
DeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Курщині
Трамп заявив, що США "майже" відновили обмін розвідданими з Україною
Трамп про те, що Україна може не вижити без допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому разі
Росія вдарила по Запорізькому району авіабомбами: двоє поранених – ОВА
Останні новини
11:23
Пєсков натякнув, що не варто "вдягати рожеві окуляри" щодо підтримки США України
11:18
відеоУ Саудівській Аравії починаються перемовини України та США
11:17
ЄС готується до блокування Угорщиною антиросійських санкцій
11:16
інфографіка87% українців вважають, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях – КМІС
11:14
Фон дер Ляєн: Путіну не можна довіряти, його можна лише стримувати
10:52
Ісландія виділила додаткові понад 2 млн євро на підтримку енергетики України
10:51
Фондовий ринок США втратив $4 трильйони через торговельну політику Трампа
10:42
Коли в Україні переводять годинники на літній час: дата і пояснення
10:32
фотоУ Миколаєві затримали "смертницю", яка готувала теракт біля будівлі поліції
10:30
У лютому українці імпортували з США понад три тисячі вживаних авто: популярні моделі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: