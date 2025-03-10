США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters

США планируют использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.

Источник: Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность

Детали: Государственный секретарь США Марко Рубио прибудет в Джидду, где возглавит американскую делегацию на переговорах с украинскими чиновниками. От Украины переговоры возглавит руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что вместе с Рубио будут участвовать советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Реклама:

Дословно: "Американские чиновники намерены использовать встречу с украинской делегацией частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны".

Детали: Американская сторона также будет рассматривать переговоры как возможность оценить стремление Киева улучшить отношения с администрацией Трампа. Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как предыдущая встреча президентов США и Украины завершилась спором в прошлом месяце.

"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы", – заявил один из американских чиновников, комментируя предстоящие переговоры.

РЕКЛАМА:

Другой чиновник подчеркнул важность реалистичных ожиданий относительно мирного урегулирования: "Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит".

Предыстория: