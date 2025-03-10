США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters
США планируют использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.
Источник: Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность
Детали: Государственный секретарь США Марко Рубио прибудет в Джидду, где возглавит американскую делегацию на переговорах с украинскими чиновниками. От Украины переговоры возглавит руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что вместе с Рубио будут участвовать советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Дословно: "Американские чиновники намерены использовать встречу с украинской делегацией частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны".
Детали: Американская сторона также будет рассматривать переговоры как возможность оценить стремление Киева улучшить отношения с администрацией Трампа. Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как предыдущая встреча президентов США и Украины завершилась спором в прошлом месяце.
"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы", – заявил один из американских чиновников, комментируя предстоящие переговоры.
Другой чиновник подчеркнул важность реалистичных ожиданий относительно мирного урегулирования: "Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит".
Предыстория:
- В своем вечернем обращении 9 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется на результат встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии как по приближению мира, так и о продолжении поддержки от Соединенных Штатов.
- Зеленский ранее заявил, что в понедельник 10 марта поедет в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, а после того его команда останется в стране для переговоров с американской стороной.
- 8 марта Зеленский сообщил, что на переговорах с США, запланированных на вторник 11 марта в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
- 9 марта издание NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.