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Костянтинопіль залишається під контролем ЗСУ – DeepState

Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 02:49
Костянтинопіль залишається під контролем ЗСУ – DeepState
Мапа: DeepState

Населений пункт Костянтинопіль Донецької області продовжує перебувати під контролем Сил оборони України, попри заяви міноборони РФ та російських пропагандистів про його нібито захоплення.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Незважаючи на заяви МО РФ та російських "воєнкорів", н.п. Костянтинопіль досі перебуває під контролем Сил Оборони". 

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Деталі: Аналітики DeepState повідомляють, що 9 березня окупанти відправили до населеного пункту кілька бойових груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села.

"Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать", – зазначають у DeepState.

Водночас у районі населеного пункту Улакли ворог просунувся вперед та проводить перегрупування і накопичення особового складу для подальших штурмів на Костянтинопіль.

Донецька областьвійнаокупаціяросійсько-українська війна
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