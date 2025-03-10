Константинополь остается под контролем ВСУ – DeepState
Населенный пункт Константинополь Донецкой области продолжает находиться под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления минобороны РФ и российских пропагандистов о его якобы захвате.
Источник: DeepState
Дословно: "Несмотря на заявления МО РФ и российских "военкоров", н.п. Константинополь до сих пор находится под контролем Сил обороны".
Детали: Аналитики DeepState сообщают, что 9 марта оккупанты отправили в населенный пункт несколько боевых групп, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села.
"Часть групп была уничтожена, какая-то часть до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат", – отмечают в DeepState.
В то же время в районе населенного пункта Улаклы враг продвинулся вперед и проводит перегруппировку и накопление личного состава для дальнейших штурмов на Константинополь.