Константинополь остается под контролем ВСУ – DeepState

Населенный пункт Константинополь Донецкой области продолжает находиться под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления минобороны РФ и российских пропагандистов о его якобы захвате.

Источник: DeepState

Дословно: "Несмотря на заявления МО РФ и российских "военкоров", н.п. Константинополь до сих пор находится под контролем Сил обороны".

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Детали: Аналитики DeepState сообщают, что 9 марта оккупанты отправили в населенный пункт несколько боевых групп, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села.

"Часть групп была уничтожена, какая-то часть до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат", – отмечают в DeepState.

В то же время в районе населенного пункта Улаклы враг продвинулся вперед и проводит перегруппировку и накопление личного состава для дальнейших штурмов на Константинополь.