Дрони атакували НПЗ у Самарській області РФ
Вночі безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ.
Джерело: Telegram-канал Astra, влада Самарської області РФ, Міноборони РФ, пропагандистське видання РБК і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram
Деталі: Спочатку Astra з посиланням на місцевих жителів повідомила, що в Самарській області лунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, який входить до групи "Роснєфті".
Telegram-канали писали, що на підприємстві зафіксовано загоряння.
Інформацію про атаку підтвердила влада Самарської області, проте там запевняють, що вона була "безуспішною". Мовляв, три безпілотники ліквідували, "загорянь, пошкоджень – немає, усе в штатному режимі".
Пізніше пропагандистське видання РБК повідомило, що в Новокуйбишевську Самарської області горить склад на площі 1500 кв.м., постраждалих немає. Однак не відомо, чи пов'язано це з атакою безпілотників.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони дійсно атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод.
"Його потужність сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включно з бензином, дизельним паливом і мазутом, які критично важливі для транспорту і військової техніки.
Для армії РФ цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільне постачання палива для військових операцій", – повідомив Коваленко.
Інформації про можливі пошкодження він не оприлюднив.
Російське Міноборони повідомило, що впродовж ночі засоби ППО нібито перехопили та знищили 9 українських БПЛА: 3 – над Самарською областю, по 2 – над Воронезькою та Орловською і по 1 – над Бєлгородською та Курською областями РФ.
Передісторія:
- Дрони вже атакували Новокуйбишевський НПЗ у березні 2024 року.