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Дрони атакували НПЗ у Самарській області РФ

Ірина БалачукПонеділок, 10 березня 2025, 07:38
Дрони атакували НПЗ у Самарській області РФ
Заграва від вибуху, зафіксована камерою відеонагляду. Скриншо з відео з Telegram-каналу Astra

Вночі безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ.

Джерело: Telegram-канал Astra, влада Самарської області РФ, Міноборони РФ, пропагандистське видання РБК і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram

Деталі: Спочатку Astra з посиланням на місцевих жителів повідомила, що в Самарській області лунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, який входить до групи "Роснєфті".

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Telegram-канали писали, що на підприємстві зафіксовано загоряння. 

Інформацію про атаку підтвердила влада Самарської області, проте там запевняють, що вона була "безуспішною". Мовляв, три безпілотники ліквідували, "загорянь, пошкоджень – немає, усе в штатному режимі".

Пізніше пропагандистське видання РБК повідомило, що в Новокуйбишевську Самарської області горить склад на площі 1500 кв.м., постраждалих немає. Однак не відомо, чи пов'язано це з атакою безпілотників.

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Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони дійсно атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

"Його потужність сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включно з бензином, дизельним паливом і мазутом, які критично важливі для транспорту і військової техніки.

Для армії РФ цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільне постачання палива для військових операцій", – повідомив Коваленко.

Інформації про можливі пошкодження він не оприлюднив.

Російське Міноборони повідомило, що впродовж ночі засоби ППО нібито перехопили та знищили 9 українських БПЛА: 3 – над Самарською областю, по 2 – над Воронезькою та Орловською і по 1 – над Бєлгородською та Курською областями РФ.

Передісторія: 

Росіябезпілотникипожежа
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