Дроны атаковали НПЗ в Самарской области РФ

Зарево от взрыва, зафиксированное камерой видеонаблюдения. Скриншот из видео с Telegram-канала Astra

Ночью беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, что в Самарской области РФ.

Источник: Telegram-канал Astra, власти Самарской области РФ, Минобороны РФ, пропагандистское издание РБК и руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко в Telegram

Детали: Сначала Astra со ссылкой на местных жителей сообщила, что в Самарской области звучали громкие взрывы. По предварительной информации, дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ, который входит в группу "Роснефти".

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Telegram-каналы писали, что на предприятии зафиксировано возгорание.

Информацию об атаке подтвердили власти Самарской области, однако они уверяют, что атака была "безуспешная". Мол, три беспилотника ликвидировали, "возгораний, повреждений – нет, все в штатном режиме".

Позже пропагандистское издание РБК сообщило, что в Новокуйбышевске Самарской области горит склад на площади 1500 кв.м., пострадавших нет. Однако не известно, связано ли это с атакой беспилотников.

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Руководитель ЦПД РНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны действительно атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

"Его мощность достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ. Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники.

Для армии РФ этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций", – сообщил Коваленко.

Информации о возможных повреждениях он не обнародовал.

Российское Минобороны сообщило, что в течение ночи средства ПВО якобы перехватили и уничтожены 9 украинских БПЛА: 3 – над Самарской областью, по 2 – над Воронежской и Орловской и по 1 – над Белгородской и Курской областями РФ.

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