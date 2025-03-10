Окупанти атакували дронами цивільних у Херсоні – поранили 3 людей
Троє мешканців Херсона дістали поранення через російські атаки дронами вранці 10 березня.
Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram
Пряма мова голови міської адміністрації: "Близько години тому ворог з дрона атакував автівку у Дніпровському районі. Постраждали двоє чоловіків 35 і 39 років".
Деталі: Старший мешканець дістав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг, рук, обличчя. А молодший – мінно-вибухову травму та уламкові поранення обличчя.
Обох постраждалих госпіталізували.
Оновлено: Згодом Мрочко повідомив, що росіяни знову атакували з безпілотника Дніпровський район, внаслідок чого постраждав 50-річний чоловік, який в цей час був на вулиці. Мешканця госпіталізували з вибуховою травмою, контузією, уламковими пораненнями спини та правої руки.
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Передісторія:
- Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
- Раніше видання Financial Times повідомляло, що Росія таким чином тренує операторів дронів-камікадзе.