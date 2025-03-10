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Окупанти атакували дронами цивільних у Херсоні – поранили 3 людей

Ірина БалачукПонеділок, 10 березня 2025, 08:17
Окупанти атакували дронами цивільних у Херсоні – поранили 3 людей
Російський FPV-дрон з прикріпленим ПГ-7. ФОТО НАДАНЕ УП МЕШКАНЦЯМИ СЕЛА АНТОНІВКА

Троє мешканців Херсона дістали поранення через російські атаки дронами вранці 10 березня.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова голови міської адміністрації: "Близько години тому ворог з дрона атакував автівку у Дніпровському районі. Постраждали двоє чоловіків 35 і 39 років".

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Деталі: Старший мешканець дістав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг, рук, обличчя. А молодший – мінно-вибухову травму та уламкові поранення обличчя.

Обох постраждалих госпіталізували.

Оновлено: Згодом Мрочко повідомив, що росіяни знову атакували з безпілотника Дніпровський район, внаслідок чого постраждав 50-річний чоловік, який в цей час був на вулиці. Мешканця госпіталізували з вибуховою травмою, контузією, уламковими пораненнями спини та правої руки.

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Передісторія:

Херсонбезпілотники
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