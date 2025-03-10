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Оккупанты атаковали дронами гражданских в Херсоне – ранили трех человек

Ирина БалачукПонедельник, 10 марта 2025, 08:17
Оккупанты атаковали дронами гражданских в Херсоне – ранили трех человек
Российский FPV-дрон с прикрепленным ПГ-7. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УП ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА АНТОНОВКА

Трое жителей Херсона получили ранения из-за российских атак дронами утром 10 марта.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь главы городской администрации: "Около часа назад враг с дрона атаковал машину в Днепровском районе. Пострадали двое мужчин 35 и 39 лет".

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Детали: Старший житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног, рук, лица. А младший – минно-взрывную травму и осколочные ранения лица.

Обоих пострадавших госпитализировали.

Обновлено: Позже Мрочко сообщил, что россияне снова атаковали с беспилотника Днепровский район, в результате чего пострадал 50-летний мужчина, который в это время был на улице. Жителя госпитализировали со взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями спины и правой руки.

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Предыстория:

Херсонбеспилотники
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