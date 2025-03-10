Оккупанты атаковали дронами гражданских в Херсоне – ранили трех человек
Трое жителей Херсона получили ранения из-за российских атак дронами утром 10 марта.
Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь главы городской администрации: "Около часа назад враг с дрона атаковал машину в Днепровском районе. Пострадали двое мужчин 35 и 39 лет".
Детали: Старший житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног, рук, лица. А младший – минно-взрывную травму и осколочные ранения лица.
Обоих пострадавших госпитализировали.
Обновлено: Позже Мрочко сообщил, что россияне снова атаковали с беспилотника Днепровский район, в результате чего пострадал 50-летний мужчина, который в это время был на улице. Жителя госпитализировали со взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями спины и правой руки.
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Предыстория:
- Россияне ежедневно атакуют мирных жителей Херсонщины. Местные власти каждый день сообщают об убитых или раненых в результате сброса россиянами взрывчатки с беспилотников.
- Ранее издание Financial Times сообщало, что Россия таким образом тренирует операторов дронов-камикадзе.