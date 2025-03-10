Росіяни за добу атакували позиції ЗСУ 151 раз – Генштаб

Найгарячішими за минулу добу стали Покровський, Курський, Торецький та Сіверський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (9 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, скинувши 148 керованих бомб. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 186 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2576 дронів-камікадзе".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку українські війська відбили 6 атак ворога біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за минулу добу окупанти 4 рази намагалися атакувати. Сили оборони зупинили ворога неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Балки Журавки, Новолюбівки, Мирного, Іванівки та Ямполівки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку українські воїни протягом доби відбили 20 атак. Ворог намагався прорватися в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та у напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку загарбники намагалися наступати на позиції українських військ біля Часового Яру, Григорівки, а також у напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 18 разів атакував біля Торецька, Дружби та Дачного.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 35 штурмів противника біля Єлизаветівки, Променя, Даченського, Котлиного, Надіївки, Преображенки, Андріївки та Улакли.

На Новопавлівському напрямку ворог 5 разів намагався прорватися біля Скудного, Бурлацького та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 9 атак окупантів біля Новополя та Привільного.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази йшов у наступ біля Степового, Нестерянки та Щербаків.

У зоні операцій на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 27 атак росіян. Окрім цього, ворог завдав 29 авіаударів, використав 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійські обстріли, серед них 17 – з реактивних систем залпового вогню.

На Придніпровському напрямку за добу противник не проводив штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках українські військові не зафіксували формування наступальних угруповань ворога.