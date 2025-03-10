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Россияне за сутки атаковали позиции ВСУ 151 раз – Генштаб

Степан ГафткоПонедельник, 10 марта 2025, 08:23
Россияне за сутки атаковали позиции ВСУ 151 раз – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Самыми горячими за минувшие сутки стали Покровское, Курское, Торецкое и Северское направления. 

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (9 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудар, сбросив 148 управляемых бомб. Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 186 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2576 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении украинские войска отбили 6 атак врага у Волчанска.

На Купянском направлении за минувшие сутки оккупанты 4 раза пытались атаковать. Силы обороны остановили врага неподалеку Лозовой, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг совершил 11 атак. Российские войска пытались продвинуться возле Балки Журавки, Новолюбовки, Мирного, Ивановки и Ямполовки.

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На Северском направлении украинские воины в течение суток отбили 20 атак. Враг пытался прорваться в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении захватчики пытались наступать на позиции украинских войск у Часового Яра, Григорьевки, а также в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг 18 раз атаковал возле Торецка, Дружбы и Дачного.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 35 штурмов противника возле Елизаветовки, Луча, Даченского, Котлиного, Надиевки, Преображенки, Андреевки и Улаклы.

На Новопавловском направлении враг 5 раз пытался прорваться возле Скудного, Бурлацкого и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 9 атак оккупантов у Новополя и Привольного.

На Ореховском направлении враг 4 раза шел в наступление у Степного, Нестерянки и Щербаков.

В зоне операций на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 27 атак россиян. Кроме этого, враг нанес 29 авиаударов, использовал 35 управляемых бомб, а также совершил 422 артиллерийских обстрела, среди них 17 – из реактивных систем залпового огня.

На Приднепровском направлении за сутки противник не проводил штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях украинские военные не зафиксировали формирования наступательных группировок врага.

Генштаброссийско-украинская война
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