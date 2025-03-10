Дрони ГУР атакували російський НПЗ, який виробляє пальне для надзвукових літаків – джерело

В ніч на 10 березня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За словами джерела, за спецоперацією стоїть Головне управління розвідки МОУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Реклама:

"Прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чути відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від дронових атак.

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснєфть", його проектна потужність складає понад 8,8 мільйонів тон нафти на рік.

Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів ударів окупаційною армією РФ по Україні.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Цей завод було атаковано щонайменше двічі в березні 2024 року.

В ніч на 10 березня 2025 року паблік Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив, що в Самарській області РФ лунали гучні вибухи. Зазначалось, що дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, який входить до групи "Роснєфті". Telegram-канали писали, що на підприємстві зафіксовано загоряння.

Пізніше російське видання РБК повідомило, що в Новокуйбишевську Самарської області горить склад на площі 1500 кв.м.