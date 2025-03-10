Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Дрони ГУР атакували російський НПЗ, який виробляє пальне для надзвукових літаків – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 березня 2025, 10:39
Дрони ГУР атакували російський НПЗ, який виробляє пальне для надзвукових літаків – джерело
фото з російських пабліків

В ніч на 10 березня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За словами джерела, за спецоперацією стоїть Головне управління розвідки МОУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Реклама:

"Прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чути відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від дронових атак.

 

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснєфть", його проектна потужність складає понад 8,8 мільйонів тон нафти на рік.

Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів ударів окупаційною армією РФ по Україні.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Цей завод було атаковано щонайменше двічі в березні 2024 року.

В ніч на 10 березня 2025 року паблік Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив, що в Самарській області РФ лунали гучні вибухи. Зазначалось, що дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, який входить до групи "Роснєфті". Telegram-канали писали, що на підприємстві зафіксовано загоряння.

Пізніше російське видання РБК повідомило, що в Новокуйбишевську Самарської області горить склад на площі 1500 кв.м.

безпілотникивійнаГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Мирне врегулювання" не раніше 2026 року і "демонтаж" української влади: WP про можливі вимоги РФ
Польські "праві" намагалися заборонити в’їзд до ЄС редакторові "Історичної правди"
фотоУ Києві затримали водія Mercedes, який тікав від поліції: раніше його 12 разів штрафували
Суд арештував одіозного соратника Сальдо за новою підозрою від СБУ
Фігурант справи про земельні махінації в Києві Комарницький виїхав за кордон
відео, фотоВибухи в Івано-Франківську: правоохоронці зʼясували, що росіяни підірвали завербованих підлітків
Усі новини...
безпілотники
Сирський розповів про зростання ефективності дронів і назвав найкращі типи БПЛА
Дронова атака: українські сили збили 130 безпілотників
На Харківщині "Шахеди" влучили у птахокомплекс і агропідприємство – ОВА
Останні новини
03:50
Білий дім не каже, чи має механізми примусу Росії до припинення вогню – CNN
02:48
відеоПоліція показала наслідки авіаудару по Костянтинівці
01:58
"Мирне врегулювання" не раніше 2026 року і "демонтаж" української влади: WP про можливі вимоги РФ
01:02
Росіяни масовано обстрілюють Херсон – МВА
00:46
Міністр оборони Франції заявив про "дуже широкий консенсус" щодо України
00:16
У Києві працювала ППО
23:50
У двох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників та пожежі на промислових об’єктах
23:30
Мистецтво бути хворим. Що треба знати про синдром Мюнхгаузена та його симптоми
23:28
Мер Венеції вручив подяку українському військовому, який урятував важкопораненого хлопця
23:14
Як Україна просуває свої інтереси на Близькому Сході. Репортаж з Катару
Усі новини...
Реклама:
Реклама: