Дроны ГУР атаковали российский НПЗ, производящий топливо для сверхзвуковых самолетов – источник

В ночь на 10 марта украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который среди прочего производит топливо для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По словам источника, за спецоперацией стоит Главное управление разведки МОУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

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"Прилеты" по заводу произошли около двух ночи по местному времени, они были слышны сразу в нескольких районах города. Очевидцы в местных пабликах сообщили о серии взрывов на НПЗ и отмечают, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны были бы обезопасить завод от дроновых атак.

Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", его проектная мощность составляет более 8,8 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие является одним из главных производителей топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенного для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3. Эти самолеты, в частности, применяются для ракетных ударов ударов оккупационной армией РФ по Украине.

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Что предшествовало: Этот завод был атакован по меньшей мере дважды в марте 2024 года.

В ночь на 10 марта 2025 года паблик Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Самарской области РФ раздавались громкие взрывы. Отмечалось, что дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ, который входит в группу "Роснефти". Telegram-каналы писали, что на предприятии зафиксировано возгорание.

Позже российское издание РБК сообщило, что в Новокуйбышевске Самарской области горит склад на площади 1500 кв.м.