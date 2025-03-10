Борт Зеленського прилетів до Саудівської Аравії

Президентський борт Володимира Зеленського приземлився у Саудівській Аравії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За даними агенції, літак Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise, який злетів о 12:02 за київським часом з польського аеродрому Жешув-Ясьонка, приземлився о 16:40 в Міжнародному аеропорту імені короля Абдель-Азіза у місті Джидда в Саудівській Аравії.



Попередньо, на борту літака перебувають президент України Володимир Зеленський, керівник його офісу Андрій Єрмак та його заступник Павло Паліса, а також глави МЗС і Міноборони Андрій Сибіга і Рустем Умєров.



Зазначається, що літак пролетів над територіями Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Греції та Єгипту та загалом перебував у небі 4 години 38 хвилин.

Реклама:

Що передувало: Державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і Віткофф.

Посол президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Штати очікують значного прогресу на переговорах з Україною, які плануються 11 березня в Саудівській Аравії.