Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Борт Зеленского прилетел в Саудовскую Аравию

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 марта 2025, 17:06
Борт Зеленского прилетел в Саудовскую Аравию
иллюстративное фото Офиса президента

Президентский борт Владимира Зеленского приземлился в Саудовской Аравии.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным агентства, самолет Airbus A319 украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise, который взлетел в 12:02 по киевскому времени с польского аэродрома Жешув-Ясенка, приземлился в 16:40 в Международном аэропорту имени короля Абдель-Азиза в городе Джидда Саудовской Аравии.

Реклама:

Предварительно, на борту самолета находятся президент Украины Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также главы МИД и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров.

Отмечается, что самолет пролетел над территориями Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции и Египта и в целом находился в небе 4 часа 38 минут.

Что предшествовало: Государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Уолтц и Стив Уиткофф.

РЕКЛАМА:

Посол президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Штаты ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной, которые планируются 11 марта в Саудовской Аравии.

ЗеленскийпереговорыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киеве открыли движение по Южному мосту, но только в одну сторону
Екс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения
Россия отреагировала на переговоры Украина-США в Джидде: Главные новости будут из Москвы
дополнено, фото Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 раненых, повреждена инфраструктура
Трамп не будет вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады – СМИ
Трамп заявил, что Зеленского снова ждут в Белом доме
Все новости...
Зеленский
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
СМИ: Соглашение об ископаемых не убедит Трампа возобновить помощь Украине
Зеленский о Доброполье: Один из самых жестоких ударов, ранены 50 человек
Последние новости
11:19
В Киеве открыли движение по Южному мосту, но только в одну сторону
11:13
видеоВыполнили ритуальный танец его народа: в Киеве простились с бойцом ГУР из Новой Зеландии
11:06
фото, видео Россияне попали по складам в Сумах: бушевал пожар 
11:03
В Боснии и Герцеговине приказали задержать сепаратистское пророссийское руководство Республики Сербской
11:02
Руководители ЦРУ и российской внешней разведки провели телефонный разговор
11:00
Курс валют на 12 марта: доллар дорожает, евро перевалил за 45 гривен
10:28
США возобновили поставки оружия в Украину – Минобороны Польши
10:18
Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году: причины
10:06
Действительно ли 10% мужчин воспитывают неродных детей: ответ на миф о "хитрых женщинах и обманутых мужчинах"
10:03
Глава разведки США: Пауза в обмене разведданными с Украиной отменена
Все новости...
Реклама:
Реклама: