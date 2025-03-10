Борт Зеленского прилетел в Саудовскую Аравию

Президентский борт Владимира Зеленского приземлился в Саудовской Аравии.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным агентства, самолет Airbus A319 украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise, который взлетел в 12:02 по киевскому времени с польского аэродрома Жешув-Ясенка, приземлился в 16:40 в Международном аэропорту имени короля Абдель-Азиза в городе Джидда Саудовской Аравии.

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Предварительно, на борту самолета находятся президент Украины Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также главы МИД и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров.

Отмечается, что самолет пролетел над территориями Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции и Египта и в целом находился в небе 4 часа 38 минут.

Что предшествовало: Государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Уолтц и Стив Уиткофф.

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Посол президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Штаты ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной, которые планируются 11 марта в Саудовской Аравии.