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Росіяни обстріляли Покровськ: вбили одного і поранили ще одного мирного жителя

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 березня 2025, 18:11
Росіяни обстріляли Покровськ: вбили одного і поранили ще одного мирного жителя
Покровськ на мапі Deep State. скриншот

У понеділок російські окупанти двічі обстріляли Покровськ Донецької області: одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі "Українській правді"

Деталі: В ніч на 10 березня російські війська завдали удару по Покровську. Засіб ураження поцілив по житловій забудові, внаслідок чого тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав містянин 67 років.

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Вже об 11:00 ворог повторно обстріляв населений пункт.

Пряма мова: "Цього разу в зоні ураження опинився приватний сектор. Внаслідок атак отримав осколкове поранення стегна 37-річний чоловік. Тип озброєння встановлюється. Розпочато досудові розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 КК України".

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Донецька областьвійна
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