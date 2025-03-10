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Россияне обстреляли Покровск: убили одного и ранили еще одного мирного жителя

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 марта 2025, 18:11
Россияне обстреляли Покровск: убили одного и ранили еще одного мирного жителя
Покровск на карте Deep State. скриншот

В понедельник российские оккупанты дважды обстреляли Покровск Донецкой области: один человек погиб, еще один получил ранения.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: В ночь на 10 марта российские войска нанесли удар по Покровску. Средство поражения попало по жилой застройке, в результате чего телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил горожанин 67 лет.

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Уже в 11:00 враг повторно обстрелял населенный пункт.

Прямая речь: "На этот раз в зоне поражения оказался частный сектор. В результате атак получил осколочное ранение бедра 37-летний мужчина. Тип вооружения устанавливается. Начато досудебные расследования по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины".

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Донецкая областьвойна
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