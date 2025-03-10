Россияне обстреляли Покровск: убили одного и ранили еще одного мирного жителя
В понедельник российские оккупанты дважды обстреляли Покровск Донецкой области: один человек погиб, еще один получил ранения.
Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"
Детали: В ночь на 10 марта российские войска нанесли удар по Покровску. Средство поражения попало по жилой застройке, в результате чего телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил горожанин 67 лет.
Уже в 11:00 враг повторно обстрелял населенный пункт.
Прямая речь: "На этот раз в зоне поражения оказался частный сектор. В результате атак получил осколочное ранение бедра 37-летний мужчина. Тип вооружения устанавливается. Начато досудебные расследования по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины".
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