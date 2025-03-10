ЗМІ: У переговорах щодо "миротворців" в Україні візьмуть участь представники понад 30 країн

У переговорах на рівні начальників штабів стосовно створення міжнародних "сил безпеки" для України, які Франція скликала на 11 березня, візьмуть участь представники понад 30 країн.

Джерело: агентству АР повідомив на умовах анонімності французький посадовець, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерела АР, у зустрічі візьмуть участь начальники штабів майже всіх держав НАТО, окрім США, а також нейтральних Ірландії, Кіпру та Австрії. Крім того, дистанційно візьмуть участь Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

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Україну представлятиме військовий посадовець, який також є членом Ради національної безпеки і оборони, ідеться в матеріалі АР.

У першій частині переговорів у вівторок військовим представлять план Франції та Британії стосовно створення "коаліції охочих" гарантувати потенційне мирне врегулювання в Україні.

Сили, які планують створити Франція та Британія, будуть спрямовані на заспокоєння України та стримування нового широкомасштабного російського наступу після будь-якого припинення вогню, сказав співрозмовник АР.

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Друга частина переговорів, за його словами, передбачає "більш точні й конкретні" дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні збройні сили зробити свій внесок і який саме.

"Це не означає: "Це те, що нам потрібно". Це більше схоже на питання: "Що ви можете зробити?", – пояснив французький посадовець.

Водночас він підкреслив, що остаточне рішення про участь у цих силах буде ухвалюватись на політичному рівні – главами держав та їхніх урядів.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч начальників штабів з країн "коаліції рішучих" щодо України у своїй промові минулого тижня.

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