СМИ: В переговорах по поводу "миротворцев" в Украине примут участие представители более 30 стран

В переговорах на уровне начальников штабов по созданию международных "сил безопасности" для Украины, которые Франция созвала на 11 марта, примут участие представители более 30 стран.

Источник: этом агентству АР сообщил на условиях анонимности французский чиновник, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам источника АР, во встрече примут участие начальники штабов почти всех государств НАТО, кроме США, а также нейтральных Ирландии, Кипра и Австрии. Кроме того, дистанционно примут участие Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

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Украину будет представлять военный чиновник, который также является членом Совета национальной безопасности и обороны, говорится в материале АР.

В первой части переговоров во вторник военным представят план Франции и Великобритании по созданию "коалиции желающих" гарантировать потенциальное мирное урегулирование в Украине.

Силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, будут направлены на успокоение Украины и сдерживание нового широкомасштабного российского наступления после любого прекращения огня, сказал собеседник АР.

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Вторая часть переговоров, по его словам, предусматривает "более точные и конкретные" дискуссии, где участникам будет предложено сказать, могут ли их вооруженные силы внести свой вклад и какой именно.

"Это не означает: "Это то, что нам нужно". Это больше похоже на вопрос: "Что вы можете сделать?", – пояснил французский чиновник.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение об участии в этих силах будет приниматься на политическом уровне – главами государств и их правительств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал встречу начальников штабов из стран "коалиции решительных" по Украине в своей речи на прошлой неделе.

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