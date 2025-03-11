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США вважають територіальні поступки України неминучими – Рубіо

Іван Д'яконовВівторок, 11 березня 2025, 01:45
США вважають територіальні поступки України неминучими – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок.

Джерело: The New York Times

Деталі: Під час польоту до Джидди, Саудівська Аравія, де мають відбутися переговори з українськими високопосадовцями, Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія повинні бути готові до складних рішень за для вирішення "конфлікту".

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Пряма мова Рубіо: "Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси – це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому "конфлікту" або принаймні призупинити його в якийсь спосіб".

Деталі: Рубіо відмовився конкретизувати можливі контури майбутньої мирної угоди, однак підкреслив, що військового вирішення війни не існує.

"Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році", – додав держсекретар США.

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Переговори у вівторок, швидше за все, не будуть заглиблюватися в запропоновану угоду щодо українських природних ресурсів, яку президент США Дональд Трамп назвав компенсацією за військову підтримку України з боку США після повномасштабного вторгнення Росії.

Передісторія: 

  • Агенство Reuters з посилання на неназваних американських чиновників повідомило, що США планують використати заплановану на 11 березня зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.
  • Державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями. Україну будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса. 
  • 9 березня видання NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп в приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими з Україною.
  • Державний секретар США Марко Рубіо висловив надію, що питання військової допомоги Україні, яке тимчасово призупинив Вашингтон, може бути "вирішене" під час перемовин у Саудівській Аравії.

СШАпереговориСаудівська Аравіядопомога Україні
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