США вважають територіальні поступки України неминучими – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок.

Джерело: The New York Times

Деталі: Під час польоту до Джидди, Саудівська Аравія, де мають відбутися переговори з українськими високопосадовцями, Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія повинні бути готові до складних рішень за для вирішення "конфлікту".

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Пряма мова Рубіо: "Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси – це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому "конфлікту" або принаймні призупинити його в якийсь спосіб".

Деталі: Рубіо відмовився конкретизувати можливі контури майбутньої мирної угоди, однак підкреслив, що військового вирішення війни не існує.

"Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році", – додав держсекретар США.

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Переговори у вівторок, швидше за все, не будуть заглиблюватися в запропоновану угоду щодо українських природних ресурсів, яку президент США Дональд Трамп назвав компенсацією за військову підтримку України з боку США після повномасштабного вторгнення Росії.

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