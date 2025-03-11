США считают территориальные уступки Украины неизбежными – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок.

Источник: The New York Times

Детали: Во время полета в Джидду, Саудовская Аравия, где должны состояться переговоры с украинскими чиновниками, Рубио заявил журналистам, что Украина и Россия должны быть готовы к сложным решениям для решения "конфликта".

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Прямая речь Рубио: "Самое важное, с чем мы уедем отсюда – это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, так же, как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому "конфликту" или по крайней мере приостановить его каким-то образом".

Детали: Рубио отказался конкретизировать возможные контуры будущего мирного соглашения, однако подчеркнул, что военного решения войны не существует.

"Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в любой разумный промежуток времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – добавил госсекретарь США.

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Переговоры во вторник, скорее всего, не будут углубляться в предложенную сделку по украинским природным ресурсам, которую президент США Дональд Трамп назвал компенсацией за военную поддержку Украины со стороны США после полномасштабного вторжения России.

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