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США считают территориальные уступки Украины неизбежными – Рубио

Иван ДьяконовВторник, 11 марта 2025, 01:45
США считают территориальные уступки Украины неизбежными – Рубио
Марко Рубио. Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок.

Источник: The New York Times

Детали: Во время полета в Джидду, Саудовская Аравия, где должны состояться переговоры с украинскими чиновниками, Рубио заявил журналистам, что Украина и Россия должны быть готовы к сложным решениям для решения "конфликта".

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Прямая речь Рубио: "Самое важное, с чем мы уедем отсюда – это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, так же, как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому "конфликту" или по крайней мере приостановить его каким-то образом".

Детали: Рубио отказался конкретизировать возможные контуры будущего мирного соглашения, однако подчеркнул, что военного решения войны не существует.

"Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в любой разумный промежуток времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – добавил госсекретарь США.

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Переговоры во вторник, скорее всего, не будут углубляться в предложенную сделку по украинским природным ресурсам, которую президент США Дональд Трамп назвал компенсацией за военную поддержку Украины со стороны США после полномасштабного вторжения России.

Предыстория: 

  • Агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что США планируют использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.
  • Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками. Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса. 
  • 9 марта издание NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что вопрос военной помощи Украине, который временно приостановил Вашингтон, может быть "решен" во время переговоров в Саудовской Аравии.

СШАпереговорыСаудовская Аравияпомощь Украине
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