Міноборони РФ заявило, що Росію атакували сотні дронів: кажуть, 337 збили

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 11 березня країну нібито атакували сотні українських дронів, і що 337 із них нібито вдалося збити.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Дрони нібито атакували 10 регіонів Росії.

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Фото з Telegram-каналу Astra

Повідомляють, що 91 БПЛА нібито збили над Московською областю, 126 – над Курською, 38 – над Брянською, 25 – над Бєлгородською, 22 – над Рязанською, 10 – над Калузькою, по 8 – над Липецькою та Орловською, 6 – над Воронезькою і 3 – над Нижньогородською областю РФ.

Фото з Telegram-каналу Astra

Російське міноборони традиційно замовчує інформацію про удари по російських об’єктах та про те, скільки дронів збити не вдалося.

Фото з Telegram-каналу Astra

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