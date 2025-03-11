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Міноборони РФ заявило, що Росію атакували сотні дронів: кажуть, 337 збили

Ірина БалачукВівторок, 11 березня 2025, 07:41
Міноборони РФ заявило, що Росію атакували сотні дронів: кажуть, 337 збили
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 11 березня країну нібито атакували сотні українських дронів, і що 337 із них нібито вдалося збити.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Дрони нібито атакували 10 регіонів Росії. 

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Фото з Telegram-каналу Astra

Повідомляють, що 91 БПЛА нібито збили над Московською областю, 126 – над Курською, 38 – над Брянською, 25 – над Бєлгородською, 22 – над Рязанською, 10 – над Калузькою, по 8 – над Липецькою та Орловською, 6 – над Воронезькою і 3 – над Нижньогородською областю РФ. 

 
Фото з Telegram-каналу Astra

Російське міноборони традиційно замовчує інформацію про удари по російських об’єктах та про те, скільки дронів збити не вдалося. 

 
Фото з Telegram-каналу Astra

Передісторія:

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  • Раніше російські чиновники заявили, що вночі 11 березня столицю РФ Москву атакували десятки безпілотників, станом на ранок нібито вже збили 69 дронів; у місті не працюють аеропорти, є пошкодження і нібито загиблий.

Росіябезпілотники
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