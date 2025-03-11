Минобороны РФ заявило, что Россию атаковали сотни дронов: говорят, 337 сбили

Министерство обороны России заявило, что ночью 11 марта страну якобы атаковали сотни украинских дронов, и что 337 из них якобы удалось сбить.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Дроны якобы атаковали 10 регионов России.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Сообщается, что 91 БПЛА якобы сбили над Московской областью, 126 – над Курской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской, 10 – над Калужской, по 8 – над Липецкой и Орловской, 6 – над Воронежской и 3 – над Нижегородской областью РФ.

ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Российское минобороны традиционно умалчивает информацию об ударах по российским объектам и о том, сколько дронов сбить не удалось.

ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

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