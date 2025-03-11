Минобороны РФ заявило, что Россию атаковали сотни дронов: говорят, 337 сбили
Вторник, 11 марта 2025, 07:41
Министерство обороны России заявило, что ночью 11 марта страну якобы атаковали сотни украинских дронов, и что 337 из них якобы удалось сбить.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: Дроны якобы атаковали 10 регионов России.
Реклама:
Сообщается, что 91 БПЛА якобы сбили над Московской областью, 126 – над Курской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской, 10 – над Калужской, по 8 – над Липецкой и Орловской, 6 – над Воронежской и 3 – над Нижегородской областью РФ.
Российское минобороны традиционно умалчивает информацию об ударах по российским объектам и о том, сколько дронов сбить не удалось.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Ранее российские чиновники заявили, что ночью 11 марта столицу РФ Москву атаковали десятки беспилотников, по состоянию на утро якобы уже сбили 69 дронов; в городе не работают аэропорты, есть повреждения и якобы погибший.