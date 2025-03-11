Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Минобороны РФ заявило, что Россию атаковали сотни дронов: говорят, 337 сбили

Ирина БалачукВторник, 11 марта 2025, 07:41
Минобороны РФ заявило, что Россию атаковали сотни дронов: говорят, 337 сбили
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Министерство обороны России заявило, что ночью 11 марта страну якобы атаковали сотни украинских дронов, и что 337 из них якобы удалось сбить.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Дроны якобы атаковали 10 регионов России. 

Реклама:
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Сообщается, что 91 БПЛА якобы сбили над Московской областью, 126 – над Курской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской, 10 – над Калужской, по 8 – над Липецкой и Орловской, 6 – над Воронежской и 3 – над Нижегородской областью РФ. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Российское минобороны традиционно умалчивает информацию об ударах по российским объектам и о том, сколько дронов сбить не удалось. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Ранее российские чиновники заявили, что ночью 11 марта столицу РФ Москву атаковали десятки беспилотников, по состоянию на утро якобы уже сбили 69 дронов; в городе не работают аэропорты, есть повреждения и якобы погибший.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ
Польские "правые" пытались запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды"
фотоВ Киеве задержали водителя Mercedes, который убегал от полиции: ранее его 12 раз штрафовали
Суд арестовал одиозного соратника Сальдо по новому подозрению от СБУ
Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу
видео, фотоВзрывы в Ивано-Франковске: правоохранители выяснили, что россияне взорвали завербованных подростков
Все новости...
Росcия
США выступили против жестких формулировок G7 в отношении России, чтобы не навредить мирным переговорам
В России заявили о самой массированной атаке дронов на Москву: якобы сбили 74 БПЛА
Посланник Трампа на этой неделе планирует поездку в Москву для встречи с Путиным – СМИ
Последние новости
03:50
Белый дом не говорит, имеет ли механизмы принуждения России к прекращению огня – CNN
02:48
видеоПолиция показала последствия авиаудара по Константиновке
01:58
"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ
01:02
Россияне массированно обстреливают Херсон – ГВА
00:46
Министр обороны Франции заявил об "очень широком консенсусе" по Украине
00:16
В Киеве работала ПВО
23:50
В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах
23:30
Искусство быть больным. Что нужно знать о синдроме Мюнхгаузена и его симптомах
23:28
Мэр Венеции вручил благодарность украинскому военному, который спас тяжелораненного парня
23:14
Как Украина продвигает свои интересы на Ближнем Востоке. Репортаж из Катара
Все новости...
Реклама:
Реклама: