Окупанти атакували Одесу ударними БПЛА: вирували масштабні пожежі

Резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками загорілись в Одесі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС та мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним".

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Фото ДСНС

Деталі: У ДСНС оприлюднили фото та відео з місць ударів і зазначили, що над ліквідацією наслідків працювали понад сотня рятувальників, добровольців, бійців Нацгвардії та місцевих пожежних команд.

Фото ДСНС

"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", – підсумували в ДСНС.

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За словами Труханова, внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня пошкоджено низку господарських та складських приміщень у різних місцях міста. Загальна площа руйнувань становить 2780 квадратних метрів.

Фото ДСНС

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