Окупанти атакували Одесу ударними БПЛА: вирували масштабні пожежі
Резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками загорілись в Одесі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС та мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram
Пряма мова Кіпера: "Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним".
Деталі: У ДСНС оприлюднили фото та відео з місць ударів і зазначили, що над ліквідацією наслідків працювали понад сотня рятувальників, добровольців, бійців Нацгвардії та місцевих пожежних команд.
"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", – підсумували в ДСНС.
За словами Труханова, внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня пошкоджено низку господарських та складських приміщень у різних місцях міста. Загальна площа руйнувань становить 2780 квадратних метрів.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили, що від вечора 10 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 126-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; ракету і 79 дронів вдалося збити.