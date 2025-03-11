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Оккупанты атаковали Одессу ударными БПЛА: бушевали масштабные пожары

Ирина БалачукВторник, 11 марта 2025, 08:37
Оккупанты атаковали Одессу ударными БПЛА: бушевали масштабные пожары
ФОТО ГСЧС

Резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками загорелись в Одессе в результате российской атаки ударными беспилотниками.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС и мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram

Прямая речь Кипера: "Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим". 

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Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС обнародовали фото и видео с мест ударов и отметили, что над ликвидацией последствий работали более сотни спасателей, добровольцев, бойцов Нацигвардии и местных пожарных команд. 

 
Фото ГСЧС

"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – подытожили в ГСЧС. 

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По словам Труханова, в результате вражеской атаки на город вечером 10 марта поврежден ряд хозяйственных и складских помещений в разных местах города. Общая площадь разрушений составляет 2780 квадратных метров.

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

  • Ранее Воздушные силы сообщили, что с вечера 10 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 126-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; ракету и 79 дронов удалось сбить.

Одессабеспилотникипожар
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