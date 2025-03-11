В Росії не підтвердили візит посланця Трампа, але кажуть, що контакти зі США "досить інтенсивні"
Вівторок, 11 березня 2025, 10:04
У російському МЗС не підтвердили і не спростували повідомлення ЗМІ про запланований візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним цього тижня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РИА Новости
Пряма мова речниці МЗС РФ Марії Захарової: "Двосторонні контакти зі США на нинішньому відрізку досить інтенсивні. Їхній рівень і формати часто узгоджуються в робочому режимі досить оперативно".
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Передісторія:
- Раніше агентство Bloomberg повідомило, що спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним.
- Напередодні телеканал CNN повідомив, що США цього тижня зустрінуться в Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими.
- В МЗС РФ натомість заявили, що новий раунд переговорів РФ і США в Саудівській Аравії цього тижня не планується.