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В Росії не підтвердили візит посланця Трампа, але кажуть, що контакти зі США "досить інтенсивні"

Христина Бондарєва, Ірина БалачукВівторок, 11 березня 2025, 10:04
В Росії не підтвердили візит посланця Трампа, але кажуть, що контакти зі США досить інтенсивні
Спецпосланник президента США Стів Віткофф. Фото Getty images

У російському МЗС не підтвердили і не спростували повідомлення ЗМІ про запланований візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним цього тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РИА Новости

Пряма мова речниці МЗС РФ Марії Захарової: "Двосторонні контакти зі США на нинішньому відрізку досить інтенсивні. Їхній рівень і формати часто узгоджуються в робочому режимі досить оперативно".

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СШАРосіяПутін
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