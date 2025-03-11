В Росії не підтвердили візит посланця Трампа, але кажуть, що контакти зі США "досить інтенсивні"

У російському МЗС не підтвердили і не спростували повідомлення ЗМІ про запланований візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним цього тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РИА Новости

Пряма мова речниці МЗС РФ Марії Захарової: "Двосторонні контакти зі США на нинішньому відрізку досить інтенсивні. Їхній рівень і формати часто узгоджуються в робочому режимі досить оперативно".

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