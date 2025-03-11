Посланець Трампа цього тижня планує поїздку до Москви для зустрічі з Путіним – ЗМІ

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф готується відвідати цього тижня Москву для переговорів із правителем Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, які бажали лишитись неназваними

Деталі: За інформацією видання, Віткофф планує зустріч із Путіним цього тижня, що стане його другою поїздкою до Росії як посланця Трампа. Його візит буде узгоджений із зустрічами українських посадовців з держсекретарем США Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцем, які відбудуться 11 березня в Саудівській Аравії.

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"Ми очікуємо великі зустрічі з Україною та Росією", – заявив Дональд Трамп 9 березня.

Передісторія: