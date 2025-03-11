Посланець Трампа цього тижня планує поїздку до Москви для зустрічі з Путіним – ЗМІ
Вівторок, 11 березня 2025, 04:37
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф готується відвідати цього тижня Москву для переговорів із правителем Росії Володимиром Путіним.
Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, які бажали лишитись неназваними
Деталі: За інформацією видання, Віткофф планує зустріч із Путіним цього тижня, що стане його другою поїздкою до Росії як посланця Трампа. Його візит буде узгоджений із зустрічами українських посадовців з держсекретарем США Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцем, які відбудуться 11 березня в Саудівській Аравії.
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"Ми очікуємо великі зустрічі з Україною та Росією", – заявив Дональд Трамп 9 березня.
Передісторія:
- Посланник президента США Стів Віткофф у вівторок, 11 лютого, під час візиту до Москви, міг мати понад 3-годинну зустріч з правителем РФ Володимиром Путіним.
- Агенство Reuters з посилання на неназваних американських чиновників повідомило, що США планують використати заплановану на 11 березня зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.
- Під час польоту до Джидди державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Штати очікують значного прогресу на переговорах з Україною, які плануються 11 березня в Саудівській Аравії.
- Рубіо висловив надію, що питання військової допомоги Україні, яке тимчасово призупинив Вашингтон, може бути "вирішене" під час перемовин у Саудівській Аравії.