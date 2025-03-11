В РФ не подтвердили визит посланника Трампа, но говорят, что контакты с США "достаточно интенсивные"
Вторник, 11 марта 2025, 10:04
В российском МИД не подтвердили и не опровергли сообщения СМИ о запланированном визите спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным на этой неделе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости
Прямая речь спикера МИД РФ Марии Захаровой: "Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивны. Их уровень и форматы часто согласовываются в рабочем режиме достаточно оперативно".
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Предыстория:
- Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.
- Накануне телеканал CNN сообщил, что США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими.
- В МИД РФ заявили, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.