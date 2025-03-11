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В РФ не подтвердили визит посланника Трампа, но говорят, что контакты с США "достаточно интенсивные"

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 11 марта 2025, 10:04
В РФ не подтвердили визит посланника Трампа, но говорят, что контакты с США достаточно интенсивные
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Фото Getty images

В российском МИД не подтвердили и не опровергли сообщения СМИ о запланированном визите спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости

Прямая речь спикера МИД РФ Марии Захаровой: "Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивны. Их уровень и форматы часто согласовываются в рабочем режиме достаточно оперативно".

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