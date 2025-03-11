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Пєсков натякнув, що не варто "вдягати рожеві окуляри" щодо підтримки США України

Христина Бондарєва, Степан ГафткоВівторок, 11 березня 2025, 11:23
Пєсков натякнув, що не варто вдягати рожеві окуляри щодо підтримки США України
Фото: ТАСС

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто сподіватися на припинення американської підтримки України, зазначивши, що навіть без цього Росія здатна досягти своїх цілей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пєскова на конференції у Вищій школі економіки, яку наводить "Коммерсант"

Пряма мова Пєскова: "Багато хто зараз поспішає надягати рожеві окуляри, говорити про те, що зараз американці припинять постачати озброєння або вже припинили, зараз Маск вимкне свої системи зв'язку, і в нас усе вийде. У нас і без цього все виходить".

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Деталі: Пєсков додав, що навіть у разі зупинення західних поставок Києву в України залишиться ще дуже багато зброї. 

Нагадаємо:

  • Напередодні прессекретар Путіна заявив, що влада Росії і нова адміністрація США тільки починають відновлення двосторонніх відносин.
  • Раніше агентство Bloomberg повідомило, що спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним.
  • Речниця МЗС РФ Марія Захарова не підтвердила і не спростувала повідомлення ЗМІ про запланований візит Віткоффа.

російсько-українська війнаСШАРосія
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