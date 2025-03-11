Пєсков натякнув, що не варто "вдягати рожеві окуляри" щодо підтримки США України

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто сподіватися на припинення американської підтримки України, зазначивши, що навіть без цього Росія здатна досягти своїх цілей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пєскова на конференції у Вищій школі економіки, яку наводить "Коммерсант"

Пряма мова Пєскова: "Багато хто зараз поспішає надягати рожеві окуляри, говорити про те, що зараз американці припинять постачати озброєння або вже припинили, зараз Маск вимкне свої системи зв'язку, і в нас усе вийде. У нас і без цього все виходить".

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Деталі: Пєсков додав, що навіть у разі зупинення західних поставок Києву в України залишиться ще дуже багато зброї.

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