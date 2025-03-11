Песков намекнул, что не стоит "надевать розовые очки" относительно поддержки США Украины
Вторник, 11 марта 2025, 11:23
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит надеяться на прекращение американской поддержки Украины, отметив, что даже без этого Россия способна достичь своих целей.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пескова на конференции в Высшей школе экономики, которую приводит "Коммерсант"
Прямая речь Пескова: "Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск выключит свои системы связи, и у нас все получится. У нас и без этого все получается".
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Детали: Песков добавил, что даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия.
Напомним:
- Накануне пресс-секретарь Путина заявил, что власти России и новая администрация США только начинают восстановление двусторонних отношений.
- Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.
- Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова не подтвердила и не опровергла сообщения СМИ о запланированном визите Уиткоффа.