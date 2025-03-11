Кабмін погодив призначення Калашника головою Київської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Миколи Калашника головою Київської обласної держадміністрації, він обіймає посаду виконувача обов'язків.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Деталі: Як заявив Мельничук, Калашник виконує обов'язки голови Київської ОДА.

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Кандидатуру Калашника було погоджено на призначення виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації після того, як попередній керівник, Руслан Кравченко, був переведений на іншу посаду. 28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів погодив звільнення Кравченка з посади голови Київської ОДА, а 31 грудня того ж року призначив його начальником Державної податкової служби України.

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