Кабмин согласовал назначение Калашника главой Киевской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Николая Калашника главой Киевской областной госадминистрации, он занимает должность исполняющего обязанности.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: Как заявил Мельничук, Калашник является исполняющим обязанности председателя Киевской ОГА.

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Кандидатура Калашника была согласована на назначение исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации после того, как предыдущий руководитель, Руслан Кравченко, был переведен на другую должность. 28 декабря 2024 года Кабинет Министров согласовал увольнение Кравченко с должности главы Киевской ОГА, а 31 декабря того же года назначил его начальником Государственной налоговой службы Украины.

Напомним: