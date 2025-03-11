Окупанти скинули авіабомбу на Сіверськ: 1 загиблий, 4 поранених
Вівторок, 11 березня 2025, 13:17
Одна людина загинула та ще четверо дістали поранення внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у місті Сіверськ Донецької області.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram
Пряма мова очільника області: "Сіверськ. 1 загиблий і 4 поранених. Сьогодні (11 березня – ред.) вдень росіяни скинули там авіабомбу на багатоповерхівку".
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Деталі: За словами Філашкіна, поранених госпіталізували.
На місці працюють всі відповідальні служби.
Передісторія:
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- Вночі 11 березня російські війська скинули авіабомбу "ФАБ-250" на Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали 4 людини.