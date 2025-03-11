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Окупанти скинули авіабомбу на Сіверськ: 1 загиблий, 4 поранених

Ірина БалачукВівторок, 11 березня 2025, 13:17
Окупанти скинули авіабомбу на Сіверськ: 1 загиблий, 4 поранених
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото ілюстративне з Telegram Філашкіна

Одна людина загинула та ще четверо дістали поранення внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у місті Сіверськ Донецької області.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Сіверськ. 1 загиблий і 4 поранених. Сьогодні (11 березня – ред.) вдень росіяни скинули там авіабомбу на багатоповерхівку".

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Деталі: За словами Філашкіна, поранених госпіталізували.

На місці працюють всі відповідальні служби.

Передісторія:

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