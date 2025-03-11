Оккупанты сбросили авиабомбу на Северск: 1 погибший, 4 раненых
Вторник, 11 марта 2025, 13:17
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российского удара по жилой многоэтажке в городе Северск Донецкой области.
Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь главы области: "Северск. 1 погибший и 4 раненых. Сегодня (11 марта – ред.) днем россияне сбросили там авиабомбу на многоэтажку".
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Детали: По словам Филашкина, раненых госпитализировали.
На месте работают все ответственные службы.
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- Ночью 11 марта российские войска сбросили авиабомбу "ФАБ-250" на Константиновку Донецкой области, в результате чего телесные повреждения получили 4 человека.