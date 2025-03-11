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Окупанти вдарили по Костянтинівці: поранено 4 мирних жителів, серед них – мати та син

Степан ГафткоВівторок, 11 березня 2025, 10:27
Окупанти вдарили по Костянтинівці: поранено 4 мирних жителів, серед них – мати та син
Фото з Telegram Донецької обласної прокуратури

Російські війська 11 березня, близько 04:20, скинули авіабомбу "ФАБ-250" на Костянтинівку Донецької області: тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її 30-річний син, 54-річна містянка, а також 23-річна дівчина.

Джерело: Донецька обласна прокуратура 

Пряма мова: "За даними слідства, 11 березня 2025 року, о 04:20, окупанти скинули на Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК (пристрій, який перетворює звичайну некеровану авіабомбу на високоточну плануючу – ред.). В зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова". 

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Фото: Telegram Донецька обласна прокуратура

Деталі: За інформацією прокуратури, у всіх потерпілих виявили травми різного ступеня важкості та переломи. Авіабомба пошкодила багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід. 

Нагадаємо:

російсько-українська війнаобстрілДонецька область
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