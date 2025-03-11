Окупанти вдарили по Костянтинівці: поранено 4 мирних жителів, серед них – мати та син
Вівторок, 11 березня 2025, 10:27
Російські війська 11 березня, близько 04:20, скинули авіабомбу "ФАБ-250" на Костянтинівку Донецької області: тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її 30-річний син, 54-річна містянка, а також 23-річна дівчина.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Пряма мова: "За даними слідства, 11 березня 2025 року, о 04:20, окупанти скинули на Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК (пристрій, який перетворює звичайну некеровану авіабомбу на високоточну плануючу – ред.). В зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова".
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Деталі: За інформацією прокуратури, у всіх потерпілих виявили травми різного ступеня важкості та переломи. Авіабомба пошкодила багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід.
Нагадаємо:
- Щонайменше 5 людей загинули і 11 дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Костянтинівка на Донеччині 26 лютого.
- 27 лютого росіяни атакували Костянтинівку: загинула одна людина, ще 4 отримали поранення.
- Протягом першого тижня березня російські війська скинули 108 авіабомб на Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого 16 людей загинули та 38 поранені.