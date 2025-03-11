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Генштаб: Від початку доби на фронті вже більше 200 боєзіткнень, під Покровськом – 58 атак ворога

Олександр ШумілінВівторок, 11 березня 2025, 16:47
Генштаб: Від початку доби на фронті вже більше 200 боєзіткнень, під Покровськом – 58 атак ворога
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося вже 202 бойових зіткнення української армії із російськими окупантами.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00

Деталі: Лише на Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 58 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій.

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Значна кількість штурмів була і на інших напрямках: на Куп’янському – 40, на Торецькому – 21 штур, на Лиманському – 18, на Новопавлівському і Гуляйпільському – по 15.

"На Курському напрямку з початку доби відбулося 23 боєзіткнення, 14 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три КАБ, та здійснив 167 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Передісторія:

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  • 5 березня аналітичний проєкт Deep State повідомив, що кількість штурмових дій російських окупантів на Покровському відтинку фронту продовжує падати.

війнаДонбасГенштаб
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