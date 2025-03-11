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С начала суток на фронте уже более 200 боестолкновений, под Покровском – 58 атак врага

Александр ШумилинВторник, 11 марта 2025, 16:47
С начала суток на фронте уже более 200 боестолкновений, под Покровском – 58 атак врага
Фото: Генштаб

С начала суток на фронте произошло уже 202 боевых столкновения украинской армии с российскими оккупантами.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Детали: Только на Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 58 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

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Значительное количество штурмов было и на других направлениях: на Купянском - 40, на Торецком - 21 штурм, на Лиманском - 18, на Новопавловском и Гуляйпольском - по 15.

"На Курском направлении с начала суток произошло 23 боестолкновения, 14 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три КАБ, и совершил 167 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении Генштаба.

Предыстория:

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  • 5 марта аналитический проект Deep State сообщил, что количество штурмовых действий российских оккупантов на Покровском участке фронта продолжает падать.

войнаДонбассГенштаб
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