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F-16 не можуть самотужки дати перевагу в повітрі, потрібен комплексний підхід – Ігнат

Валентина РоманенкоВівторок, 11 березня 2025, 17:21
F-16 не можуть самотужки дати перевагу в повітрі, потрібен комплексний підхід – Ігнат
Юрій Ігнат. фото "Укрінформу"

Винищувачі F-16, надані Україні, не можуть повноцінно змагатися з російськими Су-35; для забезпечення переваги Сил оборони в повітрі потрібен комплексний підхід.

Джерело: начальник управління комунікацій командування ВС ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ті модифікації, які має Україна, не можуть один на один змагатись у повітряному бою. Потрібен комплексний підхід із залученням наземної складової ППО, авіаційної та засобів радіолокаційної боротьби, який зможе забезпечити результат – перевагу в повітрі і протидію носіям керованих авіабомб, які масово застосовує ворог".

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Деталі: Офіцер зазначив, що Україна в рамках коаліції надає міжнародним партнерам інформацію щодо необхідності надання тих чи інших засобів повітряного захисту.

Ігнат нагадав, що Україна постійно відчуває дефіцит зенітних керованих ракет до іноземних систем, оскільки ворог регулярно здійснює масовані обстріли за допомогою всього наявного озброєння. Росія також продовжує нарощувати виробництво усіх засобів повітряного нападу: ракет, КАБів, дронів.

Що передувало: За даними Повітряних сил, лише за 2024 рік Росія скинула на територію України майже 40 тисяч КАБів.

Повітряні сили ЗСУвинищувачі
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