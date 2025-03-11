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F-16 не могут в одиночку дать преимущество в воздухе, нужен комплексный подход – Игнат

Валентина РоманенкоВторник, 11 марта 2025, 17:21
F-16 не могут в одиночку дать преимущество в воздухе, нужен комплексный подход – Игнат
Юрий Игнат. фото «Укринформа».

Истребители F-16, предоставленные Украине, не могут полноценно соперничать с российскими Су-35; для обеспечения превосходства Сил обороны в воздухе нужен комплексный подход.

Источник: начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Те модификации, которые имеет Украина, не могут один на один соревноваться в воздушном бою. Нужен комплексный подход с привлечением наземной составляющей ПВО, авиационной и средств радиолокационной борьбы, который сможет обеспечить результат - преимущество в воздухе и противодействие носителям управляемых авиабомб, которые массово применяет враг".

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Детали: Офицер отметил, что Украина в рамках коалиции предоставляет международным партнерам информацию о необходимости предоставления тех или иных средств воздушной защиты.

Игнат напомнил, что Украина постоянно испытывает дефицит зенитных управляемых ракет к иностранным системам, поскольку враг регулярно осуществляет массированные обстрелы с помощью всего имеющегося вооружения. Россия также продолжает наращивать производство всех средств воздушного нападения: ракет, КАБов, дронов.

Что предшествовало: По данным Воздушных сил, только за 2024 год Россия сбросила на территорию Украины почти 40 тысяч КАБов.

Воздушные силы ВСУистребители
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