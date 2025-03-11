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Окупанти атакували Донеччину: загинули четверо людей, серед них діти

Анастасія ПроцВівторок, 11 березня 2025, 19:07
Окупанти атакували Донеччину: загинули четверо людей, серед них діти
фото: Донецька ОВА

11 березня 2025 року російські війська завдали серію ударів по цивільних об’єктах у Донецькій області, застосувавши FPV-дрони, артилерію та авіабомби. Внаслідок атак загинули четверо людей, серед них двоє дітей. Ще п’ятеро цивільних отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуртура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що близько 14:00 ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль у Покровську, спричинивши загибель 57-річного чоловіка. 45-річний пасажир отримав мінно-вибухову травму, поранення шиї та ніг. 

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За 45 хвилин росіяни атакували ще один автомобіль у Покровському районі: 51-річна жінка загинула, 36-річний чоловік отримав важке поранення голови. Приблизно за годину дрон вразив машину на автошляху до Родинського, поранивши 49-річного водія.

Також о 16:18 у селі Рівне Мирноградської громади артилерійський обстріл забрав життя двох братів 11 і 13 років, а 14-річний хлопчик отримав тяжкі поранення. Наразі лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Під час ворожої атаки діти перебували на вулиці.

За словами Філашкіна, у серпні-вересні минулого року всіх трьох підлітків евакуювали на Дніпровщину, однак родина вирішила повернутися додому. 

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Крім того, армія РФ атакувала селище Молочарка, скинувши, ймовірно, авіабомбу "ФАБ-250" із модулем УМПК. 35-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення руки, пошкоджено житлові будинки та автотранспорт.

На тлі чергових злочинів росіян голова Донецької ОВА вкотре закликав мешканців області евакуюватися.

Пряма мова Філашкіна: "Я кожен день повторюю: евакуюйтесь! І кожен день доводиться писати страшні рядки про нових жертв. Батьки, якщо вам байдуже на себе, то вбережіть хоча б своїх дітей! Їхнє життя – це ваша відповідальність!"

Нагадаємо:

  • Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у місті Сіверськ Донецької області, внаслідок атаки одна людина загинула та ще четверо дістали поранення.

Донецька областьобстрілжертви
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