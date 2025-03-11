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Оккупанты атаковали Донецкую область: погибли четыре человека, среди них дети

Анастасия ПроцВторник, 11 марта 2025, 19:07
Оккупанты атаковали Донецкую область: погибли четыре человека, среди них дети
фото: Донецкая ОВА

11 марта 2025 года российские войска нанесли серию ударов по гражданским объектам в Донецкой области, применив FPV-дроны, артиллерию и авиабомбы. В результате атак погибли четыре человека, среди них двое детей. Еще пятеро гражданских получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуртура, председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Отмечается, что около 14:00 вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Покровске, вызвав гибель 57-летнего мужчины. 45-летний пассажир получил минно-взрывную травму, ранения шеи и ног.

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Через 45 минут россияне атаковали еще один автомобиль в Покровском районе: 51-летняя женщина погибла, 36-летний мужчина получил тяжелое ранение головы. Примерно через час дрон поразил машину на автодороге в Родинское, ранив 49-летнего водителя.

Также в 16:18 в селе Ровно Мирноградской громады артиллерийский обстрел унес жизни двух братьев 11 и 13 лет, а 14-летний мальчик получил тяжелые ранения. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. Во время вражеской атаки дети находились на улице.

По словам Филашкина, в августе-сентябре прошлого года всех трех подростков эвакуировали в Днепровскую область, однако семья решила вернуться домой.

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Кроме того, армия РФ атаковала поселок Молочарка, сбросив, вероятно, авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК. 35-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения руки, повреждены жилые дома и автотранспорт.

На фоне очередных преступлений россиян глава Донецкой ОВА в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться.

Прямая речь Филашкина: "Я каждый день повторяю: эвакуируйтесь! И каждый день приходится писать страшные строки о новых жертвах. Родители, если вам безразлично на себя, то уберегите хотя бы своих детей! Их жизнь - это ваша ответственность!"

Напомним:

  • Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в городе Северск Донецкой области, в результате атаки один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Донецкая областьобстрелжертвы
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