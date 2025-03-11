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Зеленський: США запропонували повне припинення вогню на 30 днів, ми готові

Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 20:32
Зеленський: США запропонували повне припинення вогню на 30 днів, ми готові
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки на зустрічі в Саудівській Аравії запропонували повне припинення вогню на 30 днів не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок, і Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той самий момент тиша запрацює".

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Деталі: Також Зеленський зазначив, що важливим елементом розмови є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. 

"Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії", – додав він.

Що передувало: 

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Під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.

В заяві також вказано, що США скасовують паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими з Україною.

ЗеленськийСША
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