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Зеленский: США предложили полное прекращение огня на 30 дней, мы готовы

Татьяна ОлейникВторник, 11 марта 2025, 20:32
Зеленский: США предложили полное прекращение огня на 30 дней, мы готовы
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки на встрече в Саудовской Аравии предложили полное прекращение огня на 30 дней не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "И сегодня в разговоре было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся - в тот же момент тишина заработает".

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Детали: Также Зеленский отметил, что важным элементом разговора является готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине, также помощь разведданными.

"Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России", - добавил он.

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ЗеленскийСША
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