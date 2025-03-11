Зеленский: США предложили полное прекращение огня на 30 дней, мы готовы
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки на встрече в Саудовской Аравии предложили полное прекращение огня на 30 дней не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "И сегодня в разговоре было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся - в тот же момент тишина заработает".
Детали: Также Зеленский отметил, что важным элементом разговора является готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине, также помощь разведданными.
"Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России", - добавил он.
Что предшествовало:
- Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина заявила о готовности введения 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
- В заявлении также указано, что США отменяют паузу в военной помощи и обмене разведданными с Украиной.