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У Зеленського повідомили, коли почнуть обговорення деталей про припинення вогню

Ольга Глущенко Середа, 12 березня 2025, 02:16
У Зеленського повідомили, коли почнуть обговорення деталей про припинення вогню
Андрій Єрмак, фото: ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню.

Джерело: Єрмак, цитують сайт Офісу президента, "Укрінформ"

Пряма мова Єрмака: "Наступного тижня, ми вже домовились, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі".

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Деталі: За словами керівника ОП, під час зустрічі української та американської делегації у Джидді обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки.

Пряма мова Єрмака: "Ми розглядали сьогодні різні варіанти і різні (варіанти) сьогодні знаходяться на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути – ред.) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якої агресії в майбутньому".

Деталі: За словами Єрмака, далі США мають обговорити з російською стороною пропозиції, напрацьовані під час зустрічі (з українською делегацією – ред.).

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Пряма мова Єрмака: "Після цієї зустрічі ключ сьогодні – саме в російської сторони. І весь світ буде бачити, хто хоче миру, а хто не хоче й тільки про це говорить".

Що передувало: За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту". 

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з господарем Кремля Володимиром Путіним стосовно пропозиції про 30-денне припинення вогню.

російсько-українська війнапереговори
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