У Зеленского сообщили, когда начнут обсуждение деталей о прекращении огня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей о прекращении огня.

Источник: Ермак, цитируют сайт Офиса президента, "Укринформ"

Прямая речь Ермака: "На следующей неделе, мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях".

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Детали: По словам руководителя ОП, во время встречи украинской и американской делегации в Джидде обсуждались различные варианты гарантий безопасности.

Прямая речь Ермака: "Мы рассматривали сегодня различные варианты и различные (варианты) сегодня находятся на столе. Так как эти консультации, эти переговоры еще продолжаются, я не хотел бы сегодня говорить о каких-то конкретных... Но это точно (должны быть – ред.) те гарантии, которые будут стопроцентно предотвращать любую агрессию в будущем".

Детали: По словам Ермака, далее США должны обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время встречи (с украинской делегацией – ред.).

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Прямая речь Ермака: "После этой встречи ключ сегодня – именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит".

Что предшествовало: По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с хозяином Кремля Владимиром Путиным относительно предложения о 30-дневном прекращении огня.