ISW проаналізував, як у Росії відреагували на можливе припинення вогню

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що російські ультранаціоналісти не сприйняли пропозицію про можливе припинення вогню в Україні, проте державні росЗМІ "намагаються показати реакцію Росії як помірковану для внутрішньої аудиторії".

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що Сполучені Штати та Україна під час зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) домовилися 11 березня про 30-денне припинення вогню в Україні за умови згоди Росії, а США, як повідомляється, відновили обмін розвідданими та військову допомогу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир'я включатиме припинення бойових дій по всій лінії фронту, мораторій на ракетні удари великої дальності та удари безпілотників, а також припинення операцій у Чорному морі і почнеться, як тільки Росія погодиться на пропозицію США.

Державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції 11 березня відповів на запитання про крайній термін для відповіді Росії, охарактеризувавши його "якомога швидшим".

Разом з тим, вказують аналітики, російські ультранаціоналісти і посадові особи висловили несприйняття пропозиції про припинення вогню.

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За словами російських блогерів, у тому числі наближених до Кремля, Сполучені Штати і Україна нібито "відмовляться" від миру "за першої ж нагоди", а війна в Україні є "екзистенціальною для Росії".

Також ці блогери заявляли, що прийняття перемир'я було б "чистою зрадою і саботажем".

Крім того, депутат Державної думи Росії і колишній командувач 58-ї загальновійськової армії РФ генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що Росія не повинна погоджуватися на "неприйнятну" пропозицію про 30-денне припинення вогню, оскільки це дозволить Україні переозброїтися і перегрупуватися.

Дослівно ISW: "На момент цієї публікації Кремль офіційно не відреагував на пропозицію про припинення вогню, а російські державні ЗМІ намагаються представити попередні офіційні заяви Росії про двосторонні американо-російські переговори як відповідь на пропозицію про припинення вогню".

Деталі: У звіті також зазначають, що після оприлюднення пропозиції про припинення вогню російські державні ЗМІ поширили заяву речниці Міністерства закордонних справ Марії Захарової, зроблену раніше вдень 11 березня, про те, що Росія "не виключає" контактів зі Сполученими Штатами протягом наступних кількох днів.

Член Комітету з безпеки Державної Думи Росії Михайло Шеремет заявив перед оприлюдненням спільної заяви, що Росія зацікавлена у врегулюванні в Україні, але не дозволить себе обдурити, а російські державні ЗМІ лише посилили заяву Шеремета після пропозиції про припинення вогню.

Дослівно ISW: "Російські державні ЗМІ, ймовірно, намагаються показати реакцію Росії як помірковану для внутрішньої аудиторії, доки офіційні особи Кремля не зроблять публічних заяв і не створять підґрунтя для ширшого висвітлення цієї пропозиції в російських засобах масової інформації".

Ключові висновки ISW за 11 березня: